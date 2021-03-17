В сети восхищаются силой знаменитости.

74-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне поразил пользователей архивным снимком. На нем он в 19 лет и с голым торсом поднимает над головой своего друга.

Читайте такжеУмерла мать Сильвестра СталлонеФотография опубликована на странице звезды фильма «Рокки» в Instagram. Как видим, здесь Сталлоне не такой накаченный, как мы его знаем, но сил у него вдоволь.

«Хороший друг прислал мне эту старую фотографию, когда мне было 19 лет. Забавно, когда я не мог пойти в спортзал, я поднимал что-то, чтобы потренироваться! Это безумие, правда?», - написал Сталлоне.

«Вы - легендарный человек, который привёл в залы тысячи людей», - пишут в комментариях. И с этим сложно не согласиться.

Кто такой Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях «Рокки» (1976—2018), «Рэмбо» (1982—2019), «Неудержимые» (2010—2014) и «План побега» (2013—2019), к первым трём из которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.

Номинант на премию «Золотой глобус» за роль Рокки Бальбоа в первом фильме и лауреат за роль в седьмом фильме серии. Трёхкратный номинант на премию «Оскар» за роль Рокки Бальбоа в первом и седьмом фильмах, а также написание сценария к первому фильму. Лауреат премий «Сатурн», «Сезар» и «Critics’ Choice Movie Awards».

12 июня 2011 года за заслуги в популяризации бокса был введён в Международный зал боксёрской славы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко