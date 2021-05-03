52-летний актер признался, что сейчас находится в "худшей форме в своей жизни".

Известный голливудский актер Уилл Смит признался, что сейчас находится в худшей форме в своей жизни.

В доказательство актер опубликовал в своем Instagram фото, где заметен обвисший живот.

"Я буду честен с вами - я нахожусь в худшей форме в своей жизни", - написал Уилл Смит.

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Отметим, что поклонники не согласились с актером: "Тебе 52 года. Ты прекрасно выглядишь", "Это самый удивительный пост в истории социальных сетей", "Признание - это первый шаг", "Вы живы, так что это лучшая форма в жизни", - написали они.

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Автор: Екатерина Лиманская