Известный голливудский актер Уилл Смит признался, что сейчас находится в худшей форме в своей жизни.
В доказательство актер опубликовал в своем Instagram фото, где заметен обвисший живот.
"Я буду честен с вами - я нахожусь в худшей форме в своей жизни", - написал Уилл Смит.
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Отметим, что поклонники не согласились с актером: "Тебе 52 года. Ты прекрасно выглядишь", "Это самый удивительный пост в истории социальных сетей", "Признание - это первый шаг", "Вы живы, так что это лучшая форма в жизни", - написали они.
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