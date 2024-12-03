'Работал таксистом': известный украинский актер рассказал, как выживал в начале войны

Война застала его в Киеве.

Украинский актер Иван Жилюк, который снялся в сериале "Шлях", премьера которого состоится 5 декабря на ТЕТ, рассказал, чем занимался в начале войны, когда кинопроизводство было на паузе.

По его словам, война застала его в Киеве. Он жил на Виноградаре и работал таксистом, а также в мастерской в театре.

"Новостями тогда вообще не интересовался, но интуитивно предчувствовал, что что-то будет, часто с друзьями говорил о войне, Второй мировой, ее жестокости. Они даже удивлялись, почему это я вдруг поднимаю эту тему. Когда началось полномасштабное вторжение, все мы проснулись от взрывов, я сказал себе: "Я так и знал"" - рассказал Жилюк в интервью УНИАН.

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Он добавил, что его бывшая жена, друзья, все были растеряны, не знали, что делать в стрессовой ситуации. Он же начал строить планы, как обороняться, и уже на второй день Иван с соседями был в военкомате.

"Нам тогда сказали, что людей хватает, если надо будет, то позовут. Поэтому я решил сосредоточиться на том, чем могу помочь здесь, в городе: мы начали организовываться со знакомыми, на улице подвозили людей, готовили коктейли Молотова. Я не собирался никуда ехать. Потом мы начали шить броники, потому что тогда трудно было их купить, и отправляли военным", - отметил Жилюк.

Он был убежден, что в первые дни большой войны не стоит никуда ехать, потому что у него уже был опыт.

"На опыте 2014 года, а тогда я был в Донецкой области, в Харцызске, был убежден, что в первые дни не стоит никуда ехать, пока не закончится хаос. Я знал, что не стоит прятаться в погребах, не обустроенных подвалах - там просто засыпает и люди гибнут", - добавил актер.

Напомним, ранее Иван Жилюк впервые признался, что имеет девушку и рассказал, как покорил ее.

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