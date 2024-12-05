Украинский актер Иван Жилюк в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о том, как сам вывозил людей с оккупированных россиянами территорий, о детстве в Донецкой области, испытаниях войной и новых отношениях.

5 декабря, к Международному дню волонтера, в 21:45 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Шлях", в которой Иван Жилюк сыграл главную роль.

Его персонаж - талантливый переговорщик и аналитик. Еще до полномасштабного вторжения он помогал семьям, разделенным линией фронта, возвращал пленных и разыскивал пропавших без вести. Для достижения поставленных целей он не пренебрегал любыми связями, потому что его главная цель - помочь.

Однако в 2022 году, лично сталкиваясь со зверствами российских оккупационных войск и переживая потери, Алексей проходит собственный путь трансформации. Это откровенный рассказ человека, который во время войны проходит сложные испытания на грани жизни и смерти, выкристаллизовывая собственное отношение и смыслы.

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"Это были самые тяжелые съемки в моей жизни. Когда прочитал сценарий, понял, что это полностью моя история. За неделю я знал полностью весь текст. Была очень плотная занятость, физическая нагрузка: обстрелы, сцены драк, постоянно надо было переносить людей, тащить на себе. В одной из сцен на меня нацепили камеру весом под 20 килограммов, плюс оборудование, которое ее держит, а сверху был солдат в бронежилете и с оружием. И это все я тащил на себе по замерзшей земле, потом мы катились с холма. Этот снег, перемешанный с землей, таял на мне, одежда становилась мокрой, грязной и холодной", - рассказывает Иван Жилюк.

Также он признается, что его героя голого пытали на морозе, били трубой:

"Пару раз реально зацепили по спине, немного кожу рассекло, но я даже не почувствовал ни холода, ни боли. Не знаю, как не заболел тогда. Под конец съемок очень устал, ведь мы три недели снимали почти без перерыва. Но мы все на таком драйве работали, горели этим проектом. После его окончания я взял перерыв, месяц дома лежал, никуда не выходил, восстанавливался".

Иван, вы реально ездили на оккупированные территории?

Все началось с того, что знакомая в театре попросила вывезти своего преподавателя из поселка Клавдиево-Тарасово Киевской области, который тогда был временно оккупирован россиянами. Связи с Владимиром не было, поэтому я начал искать, кто туда ездит, и вышел на одного парня по прозвищу Аксель. Он сказал, что есть коридор, что как-то договаривался с русскими, и я упал ему на хвост. Представлял Акселя таким коренастым, героем-суперменом, а на встречу приехал совсем юный, худощавый 18-летний парень. С ним друг - такой себе панк в пирсинге, с длинными крашеными волосами.

"Ну что, пацаны, поехали", - говорят они. Я думал, что нам будет капец. Как можно положиться на таких пацанов? И мы рискнули. Этот Аксель имел четкий план, знал, как и где пересекать вражеские блокпосты. Его люди уже знали, узнавали машину с белыми флагами. Кстати, эти белые флаги на зеркалах, мы также перенесли в сериал.

Сначала мы ездили с этими с ребятами, вывезли Владимира, потом еще кого-то надо было забрать, и так оно потянулось...

Вы понимали, какой опасности подвергались?

Мы просто делали то, что нужно, не думали о страхе. Иногда приходилось ночевать на оккупированной территории, не могли выехать, иногда возвращались обратно из-за обстрелов.

Мы выезжали по каким-то трущобам, через одесскую трассу, потом посадками, полями, моя старенькая машина была такая грязная, иногда казалось она вот-вот заглохнет. Я разговаривал с ней, уговаривал преодолеть этот путь.

Потом мы ездили с батюшкой одним, который знал маршруты. Как-то я пробил колесо, наехав на обломок от танка. Мы с ребятами остановились его заменить, батюшка не стал ждать. "Ну, значит такая судьба", - сказал он и поехал себе, оставив нас без маршрута. Нам пришлось ехать вслепую. Заехали в какое-то село - а там российские танки по дворам стоят, по улицам - российские солдаты, мы едем, переглядываемся с ними.

Как вы пересекали их блокпосты?

Свои телефоны мы оставляли на постах наших, брали с собой только старые простые для связи. Конечно, под дулами автоматов нас обыскивали, проверяли машины, груз, иногда забирали половину гуманитарки. Как-то мы случайно наехали на их миномет. Это был очень напряженный момент. Думал: все, нам конец, что будет с теми людьми, которые нас ждут? Но прошло. С того времени я впервые в жизни начал курить, уже два года не могу избавиться от этой привычки.

Где вас застала война?

Я был в Киеве, жил на Виноградаре, работал таксистом, а также - в мастерской в театре. Новостями тогда вообще не интересовался, но интуитивно предчувствовал, что что-то будет, часто с друзьями говорил о войне, Второй мировой, ее жестокости. Они даже удивлялись, почему это я вдруг поднимаю эту тему. Когда началось полномасштабное вторжение, все мы проснулись от взрывов, я сказал себе: "Я так и знал".

Моя бывшая жена, друзья, все были растеряны, не знали, что делать в стрессовой ситуации. Я начал строить планы, как обороняться, уже на второй день мы с соседями были в военкомате. Нам тогда сказали, что людей хватает, если надо будет, то позовут. Поэтому я решил сосредоточиться на том, чем могу помочь здесь, в городе: мы начали организовываться со знакомыми, на улице подвозили людей, готовили коктейли Молотова. Я не собирался никуда ехать. Потом мы начали шить броники, потому что тогда трудно было их купить, и отправляли военным.

На опыте 2014 года, а тогда я был в Донецкой области, в Харцызске, был убежден, что в первые дни не стоит никуда ехать, пока не закончится хаос. Я знал, что не стоит прятаться в погребах, необустроенных подвалах - там просто засыпает и люди гибнут.

Что тогда происходило в вашем родном городе?

Я тогда как раз заканчивал техникум, учился на электрика. В Харцызск приезжали какие-то ребята, рассказывали, что они из Донецка, якобы были на Майдане, видели, что там происходит, поэтому выступают против такого "захвата" власти. Но было понятно, что это за ребята.

Перед началом войны 2014 года, буквально за три дня, я поехал в Харьков, сдавать ВНО. Мне позвонила бабушка и говорит: "Ваня, все началось, обстрелы постоянно, дороги перекрываются". Так я остался в Харькове, поступил в Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского.

Иван, каким было ваше детство?

Меня воспитывала бабушка. Папа уехал от нас, когда я еще был совсем маленьким. А мама, скажем так, не справилась с вызовами. Бабушка всегда говорила, что жизнь тяжелая, надо учиться, работать, но мир хороший и в нем много любви. В школе я всегда старался защитить более слабых. И это тоже перекликается с Алексеем. Он говорит, что с детства за всех "вписывался". Я действительно верю, что помогать - это внутренняя потребность каждого.

Бабушка, у которой была на самом деле сложная жизнь - ей приходилось тяжело работать, потому что дед имел инвалидность, пил - старалась делать все, чтобы я не замечал того, что родители меня бросили. Она со мной пела, читала стихи, я перед ней выступал, она была моим лучшим и самым благодарным зрителем, всегда улыбалась и радовалась. Мне, маленькому, так хотелось ее утешить, вызвать улыбку, чтобы она хоть на мгновение почувствовала себя счастливой. И когда это удавалось, я сам был счастлив. И сейчас в своей профессии мне хочется вызывать у людей такие искренние эмоции, которые получала бабушка от моих домашних концертов.

Она до сих пор остается в Харцызске?

К сожалению, она осталась на оккупированной территории. Ей уже за 80 лет, чувствует себя не очень хорошо, и мне очень больно от осознания того, что мы уже не увидимся. Но мы поддерживаем связь, созваниваемся, когда есть такая возможность.

Она поддерживала ваше желание стать актером?

Она из семьи металлургов, поэтому считала, что у меня должна быть "нормальная" профессия, а потом уже "эти твои танцульки", ими семью не прокормишь. Поэтому после школы я пошел в техникум учиться на электрика. Но она не была против, когда я решил поступать в театральный институт в Харькове. Единственное, ей было очень грустно оставаться одной.

Как вы выживали в Харькове без поддержки?

Очень трудно. Не был готов к тому, что миру на меня плевать. Два года я жил в долгах, перебивался от одного займа к другому. Буквально не вылезал из университета, ночевал там, был очень замкнут, почти ни с кем не общался. Кроме того, звонили некоторые знакомые, которые перешли на сторону так называемой ДНР, и говорили, что скоро ко мне придут. Мне не с кем было этим поделиться. Словом, это был тяжелый для меня период жизни. Но его плюс в том, что тогда я много читал, формировал свой внутренний мир.

Как вы оказались в Киеве?

Меня утвердили на роль в сериал "Новенькая" в 2019 году. Поэтому я смело отправился покорять столицу. Думал, что теперь передо мной все дороги открыты. Но все было не так оптимистично, как я себе рисовал. Несколько месяцев жил у дальней родственницы в ужасных условиях. Заработав немного денег, переехал на съемную квартиру, думал: вот сейчас все будет. Но начался ковид, меня никуда не зовут сниматься, денег снова нет. Пришлось работать курьером в супермаркете, таксистом, официантом, полгода сидел за компьютером по 14 часов... Тогда я просто отчаялся, вспоминал слова бабушки о "нормальной" профессии и думал, чем бы заняться. Но жизнь так повернула, что меня начали приглашать в театр, потом появились небольшие роли в кино, встретил жену, жизнь начала налаживаться. Все планы снова сломала война.

У вас очень хороший украинский, несмотря на то, что вы росли в русскоязычном регионе. Когда вы перешли?

Это тоже от бабушки, она со мной разговаривала на украинском. Помню, когда мне было лет пять, я постоянно говорил ей: "Давай поговорим на украинском". У нас в городе из шести школ только одна была украинская. Но в городе достаточно много было людей украиноязычных. Честно говоря, я полностью перешел на украинский не сразу, но это оказалось не так трудно.

Как вы относитесь к тому, что в Киеве, многих других городах все еще много людей продолжает общаться на русском?

Честно скажу, это сложный для меня вопрос, один из моих внутренних конфликтов. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что такое язык, насколько он влияет на нас, и как это важно. С другой - я с бабушкой общаюсь на русском. Я не могу отрицать или вычеркнуть в один миг 20 лет своей жизни, светлые воспоминания о родном человеке. Это мне больно.

Как популярность изменила вашу жизнь?

Почему вы решили, что я популярен? Не знаю, чем ее измерить. Да, иногда узнают продавщицы в магазине, девушки пишут в соцсетях. Но ведь они воспринимают меня по образам из фильмов. Это не меняет мою жизнь. Разве что, я стал более открытым, теперь люблю общаться с людьми.

От чего вы сейчас чувствуете себя счастливым?

Мне нравится, когда люди смеются на спектаклях, когда во время сценических импровизаций им весело. От этого я чувствую какое-то неземное счастье. Заметил за собой, что из-за жизненных обстоятельств, войны, я не смеялся три года. И это очень удручающее состояние. Видимо, чтобы компенсировать это, мне приятно веселить людей и заряжаться от этого.

Занято ли сейчас ваше сердце?

У меня есть девушка. Та самая, которая попросила вывезти из оккупации ее преподавателя. Мы начали общаться по поводу этого сначала, а дальше наше общение переросло в нечто большее. Она мне сразу понравилась, хотел произвести на нее впечатление, выглядеть рыцарем, поэтому немного преувеличивал истории об этих поездках. Видимо, это подействовало (смеется).

О чем вы мечтаете?

Это тоже связано с моим детством. Когда-то давно прочитал статью, что в одной из европейских стран был социальный дом, в котором пожилые люди были объединены с детьми-сиротами. Меня восхитила эта формула, где все получают любовь, заботу и попечение. Я бы хотел что-то подобное сделать в Украине. Надо думать, как это может функционировать.

А еще мечтаю, чтобы наши люди имели хороший вкус на качественные вещи в искусстве, чтобы театр был не просто развлечением, а чем-то большим, более глубоким, был большим инструментом социального взаимодействия между людьми. Чтобы люди ходили в оперу, слушали классическую музыку, потому что это не о высокомерных аристократах, а о каждом из нас. Может, это очень дерзко, но я искренне об этом мечтаю.