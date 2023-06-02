Эти имена знают миллионы. Вот только слава и деньги не помогли им преодолеть тяжелые диагнозы.

Имена этих актеров знают миллионы поклонников по всему миру. Жаль только, что слава, признание и высокие гонорары за главные роли в кассовых фильмах не могут противостоять тяжелому недугу. Рассказываем, кто завершил карьеру из-за страшного диагноза.

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Брюс Уиллис

"Крепкий орешек" в 2022 году заявил, что завершает свою актерскую карьеру. Изначально он сообщил, что врачи диагностировали у него афазию - потерю речевых функций, которая происходит из-за поражения центра речи в коре головного мозга. Но оказалось, что это лишь последствие более тяжелого недуга - лобно-весочной деменции. Из-за этой неизлечимой болезни герой боевиков увядает на глазах. Он почти не появляется на публике, но кадры, которые публикуют его близкие, очень печалят поклонников Уиллиса.

Врачи говорят, что излечить недуг невозможно, но есть возможность поддерживать стабильное состояние, чтобы продлить жизнь пациента.

Майкл Гэмбон

Актер, который обрел мировую известность по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере тоже завершил свою карьеру в кино из-за серьезных проблем со здоровьем. С возрастом он стал страдать из-за провалов в памяти. 8 лет назад Майклу пришлось даже разорвать текущие контракты, поскольку он не мог удерживать в голове текст больше трех строк.

Тим Карри

Звезда классической экранизации "Оно" Стивена Кинга, а также актер, сыгравший швейцара в "Один дома", перестал сниматься в 2012 году. Причиной стал инсульт, который приковал Карри к инвалидной коляске.

Но актер решил закрывать себя в четырех стенах, и сейчас реализовывает себя как актер озвучки.Например, именно его зрители слышали в мультфильмах "По ту сторону изгороди", "Классный ниндзя" и "Юная Лига справедливости". Время от времени Тим Карри посещает светские мероприятия.

Шелли Дюваль

Шелли Дюваль - американская актриса, известная своей ролью в фильме "Сияние" завершила свою актерскую карьеру более 20 лет назад. В последние годы работы актриса столкнулась с различными проблемами со здоровьем, включая психическое заболевание.

В интервью в 2016 году ее близкий друг и режиссер Стэнли Кубрик сказал, что ее состояние вызвано тяжелым стрессом из-за работы на съемочной площадке.

Сейчас Дюваль 73 года. В последние годы она ведет уединенную жизнь и редко появлялась в публичных мероприятиях.

Майкл Дж. Фокс

Звезда фильма "Назад в будущее" в 1991 году услышал от врачей страшный диагноз - болезнь Паркинсона. С этой болезнью актер живет по сей день день. Сначала он отказался от главных ролей, а потом и вовсе перестал сниматься. Чтобы оставаться на слуху, Фокс занялся озвучкой анимационных фильмов.

Напомним, Шварценеггер поддержал тяжелобольного Брюса Уиллиса.

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