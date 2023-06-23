Российские врачи считают, что Тарасовой нужно срочно худеть.

Татьяна Тарасова, которую считают одним из самых известных тренеров РФ по фигурному катанию, оказалась в шаге от смерти. Путинистка, оскорблявшая президента Украины Владимира Зеленского, все чаще вызывает скорую помощь, но отказывается от госпитализации.

Как сообщают российские Telegram-каналы, недавно Тарасова потеряла сознание, у нее сильно болела голова, немели руки и поднялось давление. У скандальной фигуристки хронические болезни сердца, в последние дни проблемы обострились. С 8 июня ей вызывали скорую помощь уже как минимум шесть раз.

На фоне этого российские врачи заявили, что Тарасовой срочно нужно "браться за ум". Ей начали пророчить самое худшее, вплоть до диабета, отека легких и смерти. По словам кардиолога, который дал комментарий росСМИ, у Тарасовой большие проблемы из-за лишнего веса.

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Путинистке придется худеть, если она хочет жить, считает врач. В противном случае медики могут попросту ее не спасти.

"Иначе даже отек легких может произойти. Может идти речь о стентировании сосудов сердца. Скорая может однажды просто не доехать. Если врачи не успеют, то кончится все плохо", - заявил кардиолог.

Что Тарасова говорит о войне в Украине

Тренер по фигурному катанию не скрывала, что поддерживает Путина. За несколько дней до полномасштабной войны РФ против Украины она получала подарки от диктатора и хвасталась ими в Instagram.

Помимо этого, Тарасова называла Зеленского "глупейшим человеком". Россиянка сильно злилась, когда президент Украины решил лишить государственной стипендии олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Одессы, который работает в РФ в шоу Татьяны Навки (жены пресс-секретаря Путина).

В начале полномасштабной войны Тарасова не осудила российскую агрессию. Вместо этого она лишь жаловалась, что из-за "ситуации" в нашей стране российских фигуристов начали отстранять от международных соревнований.

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