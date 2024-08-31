Она радостно приняла украденную вещь.

Российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает кровавую политику Кремля, похвасталась позорным подарком.

Путинистка показала розовую сумку Chanel, которую оккупанты нагло украли в Украине. По их словам, это якобы трофей.

"Они с такими гоняют, это у них патронташи такие. Класс, это пожалуй самое оригинальное", - говорит цинично Чичерина на видео, которое попало в сеть.

Что известно о Юлии Чичериной

В 2022 году Чичериной, которая является фанаткой диктатора, объявили подозрение. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Следователи установили, что сторонница "русского мира" осуществила в Энергодаре вместе с оккупантами надругательство, а именно сняла с крыши здания мэрии города украинский флаг и призвала к свержению конституционного строя.

Также Чичерина нарвалась на пожизненное заключение в Украине и внесена в базу Миротворец как российская террористка, которая поддерживает войну России против Украины во всех ее проявлениях.

Напомним, ранее путинистка Чичерина спела для оккупантов на Луганщине.

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