Актер поддерживает войну против Украины.

Российский актер Иван Охлобыстин, который вместе с женой планировал ехать в Украину воевать за Россию, посетил оккупированный Донецк.

На улицах "ДНР" он засветился в военной одежде. Актер, поддержавший войну против нашей страны, фотографировался с оккупантами и даже проехался в местном троллейбусе.

"Иван Иванович приехал. Охлобыстин всегда поддерживал нашу борьбу. С самого начала. Он для Донбасса свой, в отличии от многих прочих мимикрирующих. Он часть нашего открытого русского космоса", - пишут пропагандистские Telegram-каналы.

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Отметим, ранее писатель Александр Никонов рассказал, что Охлобыстин позвонил ему в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что будет воевать против Украины. Скандальный актер верит в то, что Россия победит в этой войне.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что с ним на фронт едет его 50-летняя жена. Но перед тем, как отправиться на войну, он сделает стоматологическую операцию. По его словам, его на войне если и не убьют, то могут покалечить, поэтому ему нужны здоровые зубы, чтобы хоть жевать самостоятельно.

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