На видео Примадонна показалась в ярком полушубке и с массивном колье.

Уехавшая из России певица Алла Пугачева за границей записала обращение, в котором заверила всех своих ненавистников, что она - счастливый и свободный человек.

Интересно, что соответствующее видео появилось не на странице исполнительницы в Instagram, а на ее фан-страницах.

В кадре Примадонна показалась в желтом полушубке, на ее шее - массивное колье, волосы собраны в высокий хвост, на лице - макияж с акцентом на глаза.

Видео дня

Алла Борисовна объяснила всем злопыхателям, что такое счастье: быть свободной и в окружении понимающих людей:

"В моем понимании счастье — это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство".

По информации издания StarHit, Пугачева за границей принимала поздравления с Рождеством и Новым годом от своих друзей. В ответ она сделала всем близким рассылку — они получили вышеупомянутое видеопослание с заголовком "Спасибог". И кто-то "слил" его в сеть.

Пугачева покинула Россию

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Артистка даже получила паспорт этой страны.

В России и Галкин, и Пугачева стали нежелательными артистами, ведь они высказываются в поддержку Украины и открыто осуждают приспешников кремлевского режима. Максима и вовсе "выжили" с ТВ России, разорвав с ним все контракты. Также его признали "иноагентом".

Алла Борисовна долго не реагировала на критику ее персоны согражданами, однако все же решилась рассказать, как переживает массовую травлю. "Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тв*рей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все", — написала Примадонна.

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