Подруга Аллы Борисовны показала, как они отмечают новогодние праздники.

71-летняя певица Алла Пугачева проводит праздники в кругу друзей. Об этом свидетельствует новое фото в Instagram.Читайте такжеБез бровей и ресниц: Алла Пугачева ужаснула фото без макияжа

Снимок опубликовала подруга Примадонны Ида Достман. Вместе с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным отмечал праздники и артист Александр Буйнов.

В кадре Пугачева предстала в образе total black, разбавив его украшениями на шее и очками. На фото бросается в глаза непривычная прическа звезды — прямые собранные волосы с челкой.

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Автор: УНИАН