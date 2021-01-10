Пугачева заметно помолодела / фото instagram.com/idadostman
71-летняя певица Алла Пугачева проводит праздники в кругу друзей. Об этом свидетельствует новое фото в Instagram.Читайте такжеБез бровей и ресниц: Алла Пугачева ужаснула фото без макияжа
Снимок опубликовала подруга Примадонны Ида Достман. Вместе с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным отмечал праздники и артист Александр Буйнов.
В кадре Пугачева предстала в образе total black, разбавив его украшениями на шее и очками. На фото бросается в глаза непривычная прическа звезды — прямые собранные волосы с челкой.
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