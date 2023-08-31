Шоумен решился ответить на хейт.

Украинский комик, автор "Квартала 95" Александр Эллерт еще в начале полномасштабного российского вторжения покинул родную страну и переехал жить в США.

За это он неоднократно сталкивался с хейтом. Пользователи сети писали ему, что это не мужской поступок, да и расспрашивали, как ему удалось выехать за границу во время военного положения, ведь это незаконно.

Долгое время Эллерт не комментировал эту тему, однако сейчас решился ответить, как ему удалось покинуть Украину.

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На своей странице в Instagram он написал, что сделал это официально. А Министерство культуры, "Квартал 95", президент не имеют никакого отношения к его выезду.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрэндж, доктор Комаровский, Путь, Добробат никакого отношения к моему пересечению границы не имеют", - сказал Эллерт.

Также он гневно обратился к подписчикам и журналистам, которые его хейтят:

"Прошу официально отъе**ться от меня".

Чем известен Александр Эллерт

Александр Эллерт писал шутки для "Квартала 95". Однако более широкая аудитория узнала о нем после премьеры первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной. В финале актриса выбрала именно Эллерта, после чего начала строить с ним отношения.

Пара даже съехалась, однако их счастье длилось недолго. Вскоре они расстались. Известно, что в начале полномасштабного вторжения они были на связи и даже какое-то время находились рядом, однако позже Мишина заявила, что разорвала все связи с шоуменом и попросила не ассоциировать ее с ним.

Также известно, что Эллерт переехал в США. Ради этого он уволился из "Квартала 95".

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