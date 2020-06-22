"Страх какой": экс-"виагра" Седокова напугала сеть своим лицом (фото)

Анна Седокова показала новое фото и нарвалась на волну критики.

Украинская певица и бывшая участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое фото и нарвалась на волну критики.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Анна позировала в белом костюме, открывающем ее бока и талию. При этом певица улыбалась и полностью зажмурила глаза.

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"Иногда я очень стараюсь быть лучше. Молчать больше. Улыбаться меньше. Работать ещё больше. Я очень стараюсь, но как то не выходит", - шутливо подписала фото Седокова.

"На мой взгляд, не самое удачное фото. Хоть все и пишут что красиво... PS со всем уважением к Вам, Анна", "Кажется тут кто-то пьяненькая", "О, господи, страх какой...", - прокомментировали ее фото пользователи.

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