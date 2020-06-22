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"Страх какой": экс-"виагра" Седокова напугала сеть своим лицом (фото)

10:34, 22 июня 2020
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Анна позировала в белом костюме, открывающем ее бока и талию / Instagram Анна Седокова

Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Instagram Анна Седокова

Анна позировала в белом костюме, открывающем ее бока и талию. При этом певица улыбалась и полностью зажмурила глаза.

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"Иногда я очень стараюсь быть лучше. Молчать больше. Улыбаться меньше. Работать ещё больше. Я очень стараюсь, но как то не выходит", - шутливо подписала фото Седокова. 

"На мой взгляд, не самое удачное фото. Хоть все и пишут что красиво... PS со всем уважением к Вам, Анна", "Кажется тут кто-то пьяненькая", "О, господи, страх какой...",  - прокомментировали ее фото пользователи. 

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Теги: #Седокова в Москве#Анна Седокова