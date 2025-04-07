Он также рассказал, что дало ему это сотрудничество.

Известный украинский продюсер и клипмейкер Герман Ненов рассказал, с кем из звезд было сложнее всего работать.

Мужчина уже много лет делает шоу и снимает клипы для топовых украинских артистов. По его словам, не со всеми сразу удается найти общий язык на площадке. В частности, две певицы могли "вынести мозг" Герману, из-за чего он даже хотел уйти из профессии.

"Оля Полякова и Наталья Могилевская - эти две артистки, которые выносили мне мозг. Оля Полякова делала мне нервы на нашем первом шоу. Я плакал, кричал и говорил, что это мое последнее шоу и я никогда не хочу ее видеть в своей жизни. Меня трясло. Но уже после шоу у меня самые комфортные отношения были с Олей. Мы восемь лет сотрудничали, из которых три месяца она выедала мне мозг ложечкой. А потом была идиллия. И я всю жизнь буду благодарен Оле Поляковой за тот стержень, который я получил. Считаю, что она имела абсолютное право на критику, потому что у меня до этого не было больших шоу", - рассказал продюсер в интервью Алексею Суханову.

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Он также вспомнил и ситуацию с Натальей Могилевской, которой должен был снять клип. По словам Германа, они сильно ссорились, однако мужчина также благодарен певице за опыт.

"Несмотря на то, что с Натальей Могилевской очень трудно работать, мне с ней комфортно. Потому что она в своих эмоциях искренняя. Мы с ней ссорились, расходились по комнатам и потом садились говорили. И с такими людьми я буду работать. Я честно кайфую от сложных артисток. Что одна мне дала плацдарм для укрепления своих знаний и ошибок, что другая", - подчеркнул продюсер.

Напомним, недавно продюсер Герман Ненов ответил, почему во время войны вернулся в Украину из-за границы.

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