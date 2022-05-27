Мозговая сменила имидж на фоне войны в Украине.

Украинский продюсер Алена Мозговая неожиданно решила сменить имидж. Она очень коротко подстриглась и сделала патриотическое тату.

"Актуальная стрижка, так сказать к времени! Очень удобная, рекомендую", – подписала новое фото Мозговая на своей странице в Instagram.

Позже она показала и новую татуировку - тризубец с пионами. Такой татуировкой она выразила свою любовь к Украине, которая сейчас борется с российской агрессией.

"Добрый вечер, мы из Украины", - добавила продюсер.

Напомним, ранее продюсер Алена Мозговая поделилась своими мыслями о ненависти россиян к украинцам. По ее словам, они хотят, чтобы мы жили так же как и они.

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