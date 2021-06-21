Королевская семья поздравила принца Уильяма с именинами.

Британский принц Уильям в понедельник, 21 июня, празднует день рождения - ему исполнилось 39 лет.

По случаю Дня рождения монаршая семья поздравила принца Уильяма и опубликовала его очаровательные фото в Instagram.

На официальной странице Елизаветы II опубликовали семейное фото, на котором изображены принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи.

"Желаем герцогу Кембриджскому счастливого дня рождения", - написали под фото.

К поздравлениям присоединился отец принца Уильяма принц Чарльз и герцогиня Камилла. В их блоге опубликовали фото из семейного архива, где маленький Уильям лежит на коленях у отца. Также показали совместное фото Уильяма, Чарльза и Камиллы.

Отметим, в ответ на странице герцогов Кембриджских появилось фото принца Уильяма с благодарностью за все поздравления: "Спасибо за все поздравления с днем рождения и добрые сообщения".

Что известно о британском принце Уильяме

Герцог Кембриджский родился 21 июня 1982 года в госпитале святой Марии в Лондоне. Через полтора месяца его окрестили в Букингемском дворце. Принц получил четыре имени - Уильям Артур Филипп Луи. Уже сегодня он празднует 39-летие.

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Имя принца Уильяма вызвало "небольшие споры" в королевской семье. Новоиспеченная тогда мать принцесса Диана настаивала, чтобы назвать малыша Уильямом. Следующее имя - Артур - выбрал отец принц Чарльз. Первенца назвали Филиппом в честь герцога Эдинбургского, а Луи – в честь Луи Маунтбаттена, дяди принца Филиппа. В случае коронации он будет именоваться как Вильгельм V.

Герцог Кембриджский родился в больнице святой Марии. Уже через 30 лет в этой самой больнице появились на свет его дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

29 апреля 2011 года состоялась церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. За ней наблюдало более 25 миллионов в Великобритании и около 2 миллиардов во всем мире.

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Автор: Виктория Гордиенко