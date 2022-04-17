Высокопоставленные королевские источники сказали, что встреча была "невероятно теплой и душевной" и "очень сердечной".

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сейчас находятся в Европе, наведались в Виндзор, где тайно встретились с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом.

Встреча была закрытой и никакие ее подробности не разглашались. Однако некоторые детали этой встречи все же просочились в прессу. Так издание Mirror сообщило со ссылкой на высокопоставленные королевские источники, что встреча была "невероятно теплой и душевной" и "очень сердечной".

Также стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри сказали королеве Елизавете II, что она увидит своих правнуков Арчи и Лилибет в ближайшее время.

Вероятно, речь идет о возможном визите пары в Великобританию вместе с детьми в июне на празднование платинового юбилея королевы.

Также отмечается, что возможно, визит Гарри и Меган в Британию с детьми можно будет совместить с церемонией крещения их младшей дочери. Сассексы хотят, чтобы Лили была крещена в той же часовне, что и их сын Арчи.

При этом издание отмечает, что Меган Маркл и принц Гарри не встретились с принцем Уильямом, который на этой неделе находится на лыжном отдыхе во французских Альпах с супругой Кейт и их тремя детьми, хотя они знали о визите Гарри и Меган.

Празднование 70-летия на троне королевы Елизаветы II будет отмечаться по всей Британии в специальные праздничные выходные со 2 по 5 июня. Члены королевской семьи соберутся на ежегодном мероприятии Trooping the Colour, а также на специальном собрании в соборе Святого Павла.

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