Певца пытались переманить, однако он отказался.

Украинский артист Андрей Данилко, который отправился в Латвию на фестиваль в Юрмале, рассказал, как его пытались "обработать" в РФ. Его приглашали, уговаривали снова начать ходить на российские шоу и давать концерты. В интервью для YouTube-канала "И грянул Грэм" артист отметил, что до полномасштабной войны ему поступало немало таких предложений.

"Андрей, давайте вернем вас в шоу-бизнес. Давайте, сколько это стоит?" - вспоминает артист слова россиян, которые донимали его своими звонками.

Однако Данилко всегда отказывался от таких предложений. Ему предлагали миллионы, россияне называли огромные суммы. Однако они сразу же менялись в голосе, когда понимали, что не смогут подкупить артиста.

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Певец считает, что все это делалось не просто так. По словам Данилко, его "обрабатывали" и пытались спровоцировать, хотели обманом заставить назвать цену своей принципиальности. Артист думает, что россияне надеялись получить на него "компромат", чтобы потом разрушить его карьеру в Украине. Однако он сразу все это понял.

"Я почувствовал. Был первый звонок... Я в Израиле. Звонит московский номер. Это был 2021 год. Это был "Первый канал", какая-то девочка говорит: "Андрей, куда вы пропали?". Да меня же запрещают там на каждом углу! Как-то странно они все соскучились по мне... Я почувствовал подвох, что меня как-то обрабатывают", - отметил Данилко.

Что Андрей Данилко говорит о России

Артист открыто осуждает путинский режим и войну в Украине. Из-за этого его пытаются "запретить" в РФ. Российские СМИ выдумывают фейки о Данилко, приписывая ему болезни и проблемы. Недавно артист жестко унизил "Красную шапочку" Поплавскую, которая говорила о нем гадости.

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