Певица рассказала, что на восстановление после болезни ей нужны время и силы.

Украинская певица София Ротару, которая не единожды выступала в РФ после 2014 года, переболела коронавирусом. Артистка заразилась "Омикроном", новый штамм дал осложнения.

На своей странице в Instagram Ротару рассказала, что борьба с коронавирусом далась ей непросто.

По словам певицы, до нее добрался новый вид коронавируса - штамм "Омикрон".

"Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной!", - написала Ротару.

Также она показала архивное фото, на котором она запечатлена совсем еще молодой. В геолокации своего поста певица отметила Киев. Судя по всему, Ротару лечилась от коронавируса в Украине, а не в России, где она часто дает концерты.

Напомним, недавно Ротару в честь юбилея покойного мужа показала его редкое фото.

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