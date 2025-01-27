Украинец случайно встретил рэпера, пока тот проводил дегустацию для иностранцев на улице.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу и сменил псевдоним, показался в Европе. Исполнитель прямо в центре города провел дегустацию для иностранцев.

Одиозный артист засветился на видео риелтора Андрея в TikTok, который сейчас живет за границей. По словам автора ролика, он заметил Потапа на центральной улице в Валенсии, Испания, хотя еще на днях беглец находился в США. На кадрах продюсер показался в спортивном костюме красного цвета.

В руках он держал желтый плакат с надписью "Slavic Degustation", что в переводе на украинский означает "славянская дегустация". Таким образом Потап пытается пропиарить свое имя среди иностранцев. Как известно, он сменил псевдоним на Slavic Balagan и хочет показать европейцам, как умеют отдыхать украинцы и наслаждаться жизнью.

На видео видно, что рядом с ним стоит еще один человек. Это Эдуард, который ранее работал с группой "Время и стекло", а также был участником коллектива Mozgi. Он держал рюмки с напитками, которые, вероятно, предлагались для дегустации иностранцам. Перед артистами стояла большая сумка с новым сценическим именем Потапа "Slavic Balagan".

На кадрах видно, что украинцу удалось привлечь к себе внимание, поскольку некоторые прохожие все же подходили к нему и фотографировали. Правда, пользователи в комментариях не слишком положительно оценили поступок продюсера:

"Потап уже попрошайка"

"Он что-то просит, бомжует?"

"Испанский стыд"

"Это тот Потап, что не из Украины, а из "Восточной Европы"? Это тот, что ни одного слова о войне не сказал и ни копейки на ВСУ не сбросил? Стыд"

"Два уклониста зарабатывают как могут! Кто как умеет!"

"Думает, что кому-то он нужен в Европе"

Напомним, ранее KHAYAT ответил, смогут ли беглецы Потап, Винник и MARUV вернуться в шоубизнес в Украине. Он убежден, что между этими артистами и украинцами образовалась пропасть.

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