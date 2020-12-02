Пара не скрывает своих чувств.

Если до церемонии свадьбы пара скрывала свои отношения, то сейчас уже нет. Они вовсю демонстрируют свои чувства и не стесняются проявлять их даже на публике.

Читайте такжеНадя Дорофеева показала фигуру в БДСМ-бикини

В этот раз фан-группа супругов опубликовала в Instagram видео, на котором Потап стоит за Настей Каменских и страстно целует ее в плечо, а затем в щеку. Видео получилось достаточно жарким, так как даже через монитор экрана чувствуется страсть между ними.

На кадрах Настя предстала в черном платье с одним плечом. Другое плечо сексуально оголялось. Дополнила она такой "роковой" образ массивными серьгами с черными камнями. Каменских еще та жгучая брюнетка.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич