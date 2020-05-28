В "свадебных" нарядах: Потап и Настя Каменских показали, как отпраздновали годовщину (фото)
12:56, 28 мая 2020Звезды
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Пара показала фото из домашнего празднования. Супруги выбрали для празднования наряды белого цвета.
Пара отпраздновала первую годовщину свадьбы / Instagram Настя Каменских
Известное звездные супруги Потапа и Насти Каменских на днях отпраздновали первую годовщину свадьбы.
Пара показала фото из домашнего празднования. Супруги выбрали для празднования наряды белого цвета.
Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских
Особенно эффектно выглядела Настя, которая в платье-мини продемонстрировала свои стройные ножки.
"Самая красивая пара! Любви вам", "Какие же вы красивые", "Великолепная пара. Берегите друг друга и свою любовь", - восторгались парой подписчики.
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