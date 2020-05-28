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В "свадебных" нарядах: Потап и Настя Каменских показали, как отпраздновали годовщину (фото)

12:56, 28 мая 2020
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Пара отпраздновала первую годовщину свадьбы / Instagram Настя Каменских

Пара показала фото из домашнего празднования. Супруги выбрали для празднования наряды белого цвета. 

Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских

Особенно эффектно выглядела Настя, которая в платье-мини продемонстрировала свои стройные ножки.

"Самая красивая пара! Любви вам", "Какие же вы красивые", "Великолепная пара. Берегите друг друга и свою любовь", - восторгались парой подписчики.

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Теги: #Потап и Настя#Настя Каменских