Каменских показала полуобнаженного Потапа в постели (фото)
08:42, 08 мая 2020Звезды
473 0
Каменских написала очень трогательное поздравление с днем рождения для своего мужа.
Потап сегодня отмечает день рождения / Instagram Настя Каменских
Украинский рэпер Потап сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 39 лет.
По этому случаю его жена Настя Каменских трогательно поздравила мужа с днем рождения в своем Instagram.
Читайте такжеПышнотелая солистка группы KAZKA с обнаженной грудью показала, как нежится в ванной
Она опубликовала фото, на котором обнаженный по пояс Потап лежит в постели вместе с их собачкой Мими. Каменских написала очень трогательное поздравление для своего мужа.
"Лёша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений!", - написала Настя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter