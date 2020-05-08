Каменских показала полуобнаженного Потапа в постели (фото)

Каменских написала очень трогательное поздравление с днем рождения для своего мужа.

Украинский рэпер Потап сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 39 лет.

По этому случаю его жена Настя Каменских трогательно поздравила мужа с днем рождения в своем Instagram.

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Она опубликовала фото, на котором обнаженный по пояс Потап лежит в постели вместе с их собачкой Мими. Каменских написала очень трогательное поздравление для своего мужа.

"Лёша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений!", - написала Настя.