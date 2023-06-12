Кошмал до сих пор не может прийти в себя после подрыва Каховской ГЭС.

Актриса Анна Кошмал, которая обрела популярность после роли Женьки в сериале "Сваты", на несколько дней исчезла из соцсетей. Поклонники не на шутку испугались за любимицу, поэтому она вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.

В инста-сториз она рассказала, что не смогла нормально перенести новости о подрыве оккупантами Каховской ГЭС и его последствия. Поэтому она сделала донат во все возможные фонды и ушла из информационного пространства.

"Ушла с инфопространства реветь, сердиться и болеть. И все бы ничего (не в первый раз), если бы не надо было много работать... Поэтому я дала себе какое-то время все отпустить и перестала бороться с собственным отчаянием. Хотя и расслабиться, казалось, невозможно", - сказала Анна.

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Она добавила, что каждый должен самостоятельно пытаться выбраться из пропасти, так как никто в этом помочь не сможет. Ее в данном случае спасают объятия сына.

"У меня не было шансов задержаться в таком состоянии. Спешу жить. Одни объятия этого парня (сына, - УНИАН) чего стоят", - добавила знаменитость.

Напомним, Злата Огневич недавно появилась перед поклонниками вся в слезах. Певица не смогла спокойно отреагировать на подрыв Каховской ГЭС. По ее словам, ее сердце разбито.

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