Певица не смогла сдержать эмоций после страшной ночи.

Украинская певица Злата Огневич не смогла сдержать эмоций после ночных ракетных атак и подрыва Каховской ГЭС. В инста-сториз она появилась перед поклонниками в слезах и заявила, что ее сердце в который раз разбито.

Она сказала, что у нее больше нет сил. Однако певица верит в каждого воина ВСУ, который уничтожает наших врагов, и в каждое стальное сердце.

"Люди - это звери. Хищники, которые уничтожают все на своем пути. К сожалению, некоторый вид хищников имеет многочисленную популяцию. Действия этой популяции вышли из-под контроля", - высказалась певица об оккупантах.

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Реакции звезд на подрыв Каховской ГЭС

Потап заявил, что думал, что хуже уже не будет. Однако он уверен, что украинская земля восстановится и Украина будет процветать.

Настя Каменских поинтересовалась, нужны ли кому-то еще доказательства, что Украина сейчас борется "с бездушными тв*рями"?

Юрий Горбунов напомнил, что россияне в очередной раз своими действиями привели к экоциду в нашей стране.

Хименес-Браво написал, что у него в голове не укладывается, как в 21-ом веке может такое происходить.

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