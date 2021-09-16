Популярная в мире супермодель Белла Хадид, которую еще признавали самой красивой женщиной, показала несколько ярких кадров с новой фотосессии.
Фото со съемки модель поделилась в своем Instagram.
"Я буду твоей девушкой-конем из фантазий в любой день", – подписала Белла снимки.
На фото она позирует верхом на коне в черном мини-платье без белья. Белла с распущенными волосами и босиком.
"Ты нереальная", "Королева", "Люблю тебя", "У меня нет слов", "Это восторг", – отреагировали поклонники.
Белла Хадид: что известно о модели
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Выступает постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.
Ее старшая сеста Джиджи Хадид тоже популярная модель.
Если говорить о личной жизни знаменитости, то Хадид встречалась с музыкантом Эйбелом Тесфайе, известным как The Weeknd. Пара несколько раз расходилась.
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