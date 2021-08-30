Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid

Популярная в мире супермодель Белла Хадид, которую еще признавали самой красивой женщиной, снялась в откровенном полупрозрачном топе.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке Хадид позирует в сером топе на тонких бретельках, который едва прикрывает ее грудь. Ее волосы собраны сзади в хвост, образ дополняют серги-кольца.

"Мой ангел", "Ты так красива", "Люблю тебя", "Потрясающая", – отреагировали поклонники в комментариях к фото.

Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid

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Автор: Катерина Шварц