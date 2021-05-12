Модель показала фото / instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз показала очередной снимок с отдыха в Испании.
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Девушка уехала в отпуск на Ибицу. В своем Instagram она регулярно делится снимками с роскошного курорта. В этот раз модель устроила фотосессию в бронзовом купальнике, который едва удерживал ее грудь. Наверх она набросила парео.
"Бомба", "Ангел, спустившийся с небес", "Красивое тело", "Богиня", - пишут поклонники.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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