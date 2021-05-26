Деми Роуз показала очередной снимок с отдыха.

Популярная британская модель Деми Роуз на своей страничке в Instagram вновь обнародовала фото с отдыха.

Для нового снимка девушка надела мини-платье персикового оттенка с глубоким вырезом под грудью. При этом она решила не надевать бюстгальтер, тем самым засветив грудь.

"На ее собственном настроении", - подписала фото модель.

Фанаты пришли в восторг от таких нежных и в то же время сексуальных снимков. За несколько часов кадры набрали почти 300 тысяч лайков.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич