SHADU рассказала историю, случившуюся с ней и ее мужем накануне Нового года.

Украинская певица SHADU рассказала, как однажды вместе с мужем застряла в аэропорту.

"Когда мы с мужем собирались в романтическую поездку на Новый год, выбрали экзотическую страну с белыми пляжами – Доминикану. Билеты купили на 30 декабря, туроператор обещал, что все будет окей, и 31 декабря мы отпразднуем Новый год уже в Доминикане. Я очень долго готовилась к этой поездке, ведь никогда раньше не праздновала Новый год в теплой стране! Я обошла все магазины, чтобы выбрать то самое платье! И вот, долгожданный перелет, с двумя стыковочными рейсами сначала в Париж, затем в Пунто-Кану. В Париж мы долетели без приключений, через два часа должен был быть вылет в Пунто-Кану. Но рейс сначала задержали на час, потом на два. Когда начали всем пассажирам разносить воду и круассаны, я поняла, что дела плохи. Так прошло 5 часов ожидания. И даже несмотря на разницу во времени с Доминиканой, я понимала, что ни на какую вечеринку в отеле мы уже не успеваем", - откровенно рассказала певица.

Читайте также"Чуть от стыда не провалилась": Веру Брежневу жестко потроллили в прямом эфиреВсе же чуда не случилось, и под бой курантов певица с мужем стояли на паспортном контроле в Доминикане. Артистка не разочаровалась, неважно где встречать, а главное с кем.

"Когда, наконец, мы пошли на посадку, я уже не хотела ни одного Нового года! Мне было очень досадно! Но, слава Богу, у меня супер положительный мужчина и он сказал, что неважно где праздновать Новый год, важно с кем. Встретили Новый год на паспортном контроле в Доминикане. И это был самый веселый Новый год в моей жизни", - подчеркнула артистка.

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Автор: Диана Могилевич