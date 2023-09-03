Мужчина был участником арт-рок-группы "Оркестр Че".

Умер актер и волонтер Михаил Кабанов. Он родился в Крыму, а затем переехал в Харьков. О смерти волонтера "Суспильному" сообщил его друг и коллега Михаил Озеров.

Причины внезапной смерти актера пока не сообщаются. По словам друга Кабанова, подробную информацию позже обнародуют его близкие. Известно, что у волонтера остались жена и сын.

О смерти Кабанова также сообщили харьковские Telegram-каналы. Они называют волонтера "легендой города" и вспоминают, что рок-паб "Стена", соучредителем которого был актер, пострадал после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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Что известно о волонтере Михаиле Кабанове

Мужчина родился 18 января 1979 года в Крыму. Затем он поехал учиться в Харьков. Кабанов получил образование в Харьковском национальном университете искусств имени Ивана Котляревского, а затем остался жить в городе.

Когда мужчина был студентом, он познакомился с Сергеем Савенковым и Олегом Кадановым. Вместе с ними он основал рок-группу "Оркестр Че", которая распалась в 2016 году.

Кабанов высказывал свою гражданскую позицию еще во время Революции Достоинства. А в 2014 году он начал собирать помощь для добровольцев, которые защищали Донбасс. Через несколько месяцев в баре "Стена", где волонтер организовал пункт сбора вещей для военных, произошел взрыв. Сообщалось, что взрывчатку туда принесла женщина, которую завербовали россияне. Во второй раз паб пострадал в результате взрыва уже во время полномасштабной войны РФ против Украины, вражеская ракета упала рядом с баром.

Напомним, ранее УНИАН уже сообщал, о смерти известного украинского актера.

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