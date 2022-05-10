Эти артисты предали свою Родину, выбрав концерты на территории страны-агрессора.

Своими выступлениями на российских сценах 9 мая 2022 года оскандалились некоторые звёзды, рождённые в Украине. УНИАН собрал самые громкие и циничные выступления артистов.

Таисия Повалий

Украинская певица Таисия Повалий, которая молчит о войне в Украине, выступила на концерте в Москве, приуроченному Дню победы. Там она спела украинскую "Пісня про рушник". Пользователи сети раскритиковали артистку за такой поступок и отметили, что это верх цинизма.

Сын Повалий Денис прокомментировал выступление мамы. Мужчина поделился историей о том, что его семья испытала на себе все последствия Второй мировой.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её история, и я к ней отношения не имею", - отметил мужчина.

Наташа Королева

Киевлянка Королева спела "Синий платочек" в Кремле. До этого со своим мужем-путинистом Тарзаном она появилась в советских нарядах - Наташа надела пилотку, а Сергей Глушко позировал в красном спортивном костюме, на котором изображен серп и молот.

Отметим, за 2,5 месяца после масштабного вторжения РФ в Украину Королева так и не высказалась в поддержку родной страны. Зато ее одиозный муж поддержал кровавую политику Путина, из-за чего мама Наташи Людмила Ивановна Порывай отписалась от него в социальных сетях.

Александр Панайотов

Певец Александ Панайотов, который родился и вырос в украинском городе Запорожье, продолжает выступать на территории страны-агрессора. 9 мая он пел на концерте, посвященном Дню победы. Он цинично пожелал со сцены мира.

Следует заметить, что с 24 февраля Панайотов также не нашел времени высказаться в поддержку родной Украины. Он промолчал, даже когда его родной город накрыли ракеты оккупантов.

Ранее УНИАН писал, кто из украинских знаменитостей открестился от войны.

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