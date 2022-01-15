Артистка поздравила поклонников со Старым Новым Годом, поделившись серией фото.

Известная украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана удивила фанатов редкой фотографией со своим любимым мужем и мамой.

На своей странице в Instagram 48-летняя артистка поздравила поклонников со Старым Новым Годом, поделившись серией фото.

На кадрах Руслана предстала в джинсах, красивой курточке в украинских народных мотивах и белом свитере. В руках она держала праздничный атрибут – посох со звездой на конце.

"Я не очень это помню, но папа говорит, что у нас в селе на Маланью временами такое творилось, что хоть прячься. Все было очень театрализовано и невероятно весело. Все были в костюмах, согласно своих персонажей… Для меня было невероятной радостью сегодня окунуться в ту атмосферу Маланьи благодаря нашим гостям-щедровнычкам", - отметила в подписи Руслана.

Рядом с ней можно увидеть ее мужа и продюсера Александра Ксенофонтова, с которым она состоит в браке более 26 лет.

А с другой стороны к Руслане прижалась ее мама – 72-летняя Нина Аркадьевна Лыжичко, на которую очень похожа певица.

Ранее УНИАН сообщал, что Руслана презентовала музыкальный фильм "Рождественский Сон".

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