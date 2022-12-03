Анна Богдан и Михаил Заливако / Фото - instagram.com

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан попала в скандал. Она сейчас находится в Доминиканской Республике на отдыхе, откуда регулярно публикует фото.

Под одним из последних снимков ее жестко раскритиковали за это. Комментаторы написали, что сейчас не время показывать шикарную жизнь и хвастаться купальником. 

Реакция соцсетей

  • "У нас война, зачем нам эти томные фото? Будет время для куража, а сейчас лучше подумайте о цене, которую ребята платят. Помогайте, чем можете. Может потом не так стыдно будет лежать на пляжах"
  • "Напоминаю, в твоей стране гибнут люди"
  • "Нужно отписывать, уже тошнит от ее сторис и постов!"
  • "Это все, что ее сейчас тревожит?"
  • "Не время показывать свои кости, бесстыжая"
  • "Все "патриотки" за границей"

Сама Анна Богдан эти гневные отзывы никак не прокомментировала. 

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Скриншот публикации Анны в Инстаграм

Кто такая Анна Богдан

Турагент из Киева. Ранее она принимала участие в одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако. Именно ее Миша выбрал в финале проекта, однако долго их отношения не длились - уже летом 2021 года пара сообщила о расставании, за что нарвалась на критику.

Комментаторы утверждают, что у Богдан и Заливако был контракт на "Холстяке", согласно которому они должны были какое-то время изображать влюбленных. 

Напомним, победительница "Холостяка-11" Анна Богдан рассказала, с кем проводит время в Европе.

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