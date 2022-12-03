Анну Богдан затравили за то, что в своем блоге она транслирует информацию об отдыхе на дорогих курортах. Это в то время, когда в ее родной стране идет война и умирают мирные люди.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан попала в скандал. Она сейчас находится в Доминиканской Республике на отдыхе, откуда регулярно публикует фото.

Под одним из последних снимков ее жестко раскритиковали за это. Комментаторы написали, что сейчас не время показывать шикарную жизнь и хвастаться купальником.

Реакция соцсетей

"У нас война, зачем нам эти томные фото? Будет время для куража, а сейчас лучше подумайте о цене, которую ребята платят. Помогайте, чем можете. Может потом не так стыдно будет лежать на пляжах"

"Напоминаю, в твоей стране гибнут люди"

"Нужно отписывать, уже тошнит от ее сторис и постов!"

"Это все, что ее сейчас тревожит?"

"Не время показывать свои кости, бесстыжая"

"Все "патриотки" за границей"

Сама Анна Богдан эти гневные отзывы никак не прокомментировала.

Видео дня

Кто такая Анна Богдан

Турагент из Киева. Ранее она принимала участие в одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако. Именно ее Миша выбрал в финале проекта, однако долго их отношения не длились - уже летом 2021 года пара сообщила о расставании, за что нарвалась на критику.

Комментаторы утверждают, что у Богдан и Заливако был контракт на "Холстяке", согласно которому они должны были какое-то время изображать влюбленных.

Напомним, победительница "Холостяка-11" Анна Богдан рассказала, с кем проводит время в Европе.

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