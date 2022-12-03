Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан попала в скандал. Она сейчас находится в Доминиканской Республике на отдыхе, откуда регулярно публикует фото.
Под одним из последних снимков ее жестко раскритиковали за это. Комментаторы написали, что сейчас не время показывать шикарную жизнь и хвастаться купальником.
Реакция соцсетей
- "У нас война, зачем нам эти томные фото? Будет время для куража, а сейчас лучше подумайте о цене, которую ребята платят. Помогайте, чем можете. Может потом не так стыдно будет лежать на пляжах"
- "Напоминаю, в твоей стране гибнут люди"
- "Нужно отписывать, уже тошнит от ее сторис и постов!"
- "Это все, что ее сейчас тревожит?"
- "Не время показывать свои кости, бесстыжая"
- "Все "патриотки" за границей"
Сама Анна Богдан эти гневные отзывы никак не прокомментировала.
Кто такая Анна Богдан
Турагент из Киева. Ранее она принимала участие в одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк" с главным героем Михаилом Заливако. Именно ее Миша выбрал в финале проекта, однако долго их отношения не длились - уже летом 2021 года пара сообщила о расставании, за что нарвалась на критику.
Комментаторы утверждают, что у Богдан и Заливако был контракт на "Холстяке", согласно которому они должны были какое-то время изображать влюбленных.
Напомним, победительница "Холостяка-11" Анна Богдан рассказала, с кем проводит время в Европе.