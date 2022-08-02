Поклонники заподозрили, что у нее появился новый возлюбленный.

После расставания с Михаилом Заливако победительница одиннадцатого сезона шоу "Холостяк" породила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный. Недавно она предложила фанатам задавать ей интересующие вопросы. Подписчики спросили, с кем она путешествует по Европе. Та ответила, что новый возлюбленный не появился, а ездит она с подругой.

Также многих фанатов интересует, планирует ли Анна возвращаться в Украину.

"Честно говоря, я не хочу здесь жить. Мне не подходит климат и, в принципе, по вайбу, это не моя страна. Приехать как турист недели на две, посмотреть страну, безусловно, это круто, интересная история и невероятная архитектура. Нигде не чувствую себя лучше, как дома", - отметила Анна.

Богдан добавила, что приехать в Украину планирует 12 августа.

Напомним, Анна Богдан после разрыва с "холостяком" засветилась с новым кавалером.

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