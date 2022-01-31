Одна из просьб удивила Задворного больше всего.

Победитель второго сезона реалити "Холостячка" Андрей Задворный рассказал, что предлагали ему девушки после окончания шоу.

В комментарии TSN.ua он признался, что еще до его популярности девушки не проявляли к нему столь активное внимание. А сейчас они присылают ему достаточно пикантные фотографии, делают неприличные предложения и прочее.

"На протяжении проекта было не очень много предложений, но после финального пост-шоу "ассортимент" разросся: предложения секса на одну ночь, интимные фото, предложения познакомиться, встретиться, просьбы записать видео, отметить в сторис - самое безобидное", - сказал Андрей.

Читайте также"Как Волочкова": жена Дмитрия Гордона похвасталась невероятной растяжкойНо больше всего его удивила просьба одной из девушек, которая очень хотела добиться внимания другого участника "Холостячки" Андрея Хветкевича.

"Самое смешное для меня было - это просьба девушки попросить Андрея Хветкевича ответить ей на сообщение", - поделился Задворный.

Напомним, ранее Андрей Задворный рассказал, какая девушка сможет покорить его сердце.

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