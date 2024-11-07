Популярная украинская певица присоединилась к необычной акции "Укрзализныци" ко Дню железнодорожника, который отмечали 4 ноября.

Певица TAYANNA на один день превратилась в кассиршу и продавала билеты пассажирам. Она призналась, что для нее это был символический опыт, ведь железная дорога стала важной частью жизни украинцев во время войны. Об этом она написала в своем Instagram.

"Последние два с половиной года "Укрзалізниця" стала для каждого украинца символом дома и уюта, местом спасения, местом, где бушуют самые горячие эмоции", - поделилась певица.

Также TAYANNA рассказала, что очень любит путешествовать на поезде со своим сыном.

Видео дня

"Для меня это исключительно время на двоих, мечтательные созерцания природы, время подумать и принять решение, стук колес и обязательно кофе и чай", - прокомментировала звезда.

Интересно, что к акции Укрзализныци также присоединилась певица Вера Брежнева, которая на один день стала проводницей. А MONATIK спел свой хит "А что?" в поезде в Одессу.

Кто такая TAYANNA

TAYANNA - это сценический псевдоним талантливой украинской певицы, композитора и автора песен Татьяны Решетняк. Она стала известной благодаря участию в группе "Горячий Шоколад", а впоследствии начала успешную сольную карьеру. TAYANNA дважды участвовала в национальном отборе на Евровидение (2017 и 2018 годы), где покорила сердца слушателей своим проникновенным вокалом и чувственными песнями.

Ее творчество отличается особой женственностью, искренностью и глубиной. Среди самых популярных хитов TAYANNA: "Шкода", "Фантастическая женщина", "Леля", "Как плакала она", "I Love You".

Напомним, 40-летняя TAYANNA ответила, почему не смогла построить отношения.

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