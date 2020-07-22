Беременная Alyosha показала лицо без мейкапа (фото)

Певица в ожидании третьего малыша.

Известная украинская певица Alyosha показала лицо без макияжа.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сегодня у меня был день красоты", - подписала фото артистка.

На снимке Alyosha позирует в облегающем сером платье, которое подчеркивает уже достаточно большой живот певицы. Alyosha совершенно без макияжа, а ее волосы без укладки просто распущены.

Поклонники, увидев новое фото своей любимицы, тут же усыпали ее комплиментами:

" Маленький арбузик-карапузик, мамочка красоточка", "Какая хорошенькая, животик как на двойню", "Невероятная красавица", - отметили поклонники.

Напомним, ранее беременная Alyosha устроила фотоссесию в бикини.

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