Беременная Alyosha показала лицо без мейкапа (фото)
Известная украинская певица Alyosha показала лицо без макияжа.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Сегодня у меня был день красоты", - подписала фото артистка.
На снимке Alyosha позирует в облегающем сером платье, которое подчеркивает уже достаточно большой живот певицы. Alyosha совершенно без макияжа, а ее волосы без укладки просто распущены.
Поклонники, увидев новое фото своей любимицы, тут же усыпали ее комплиментами:
" Маленький арбузик-карапузик, мамочка красоточка", "Какая хорошенькая, животик как на двойню", "Невероятная красавица", - отметили поклонники.
Напомним, ранее беременная Alyosha устроила фотоссесию в бикини.
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