Артист ехал в магазин за покупками на такси, когда случилось ДТП.

Известный украинский певец MELOVIN попал в аварию в Киеве. В своем блоге артист рассказал, что ехал на такси в магазин за предновогодними покупками. По пути в них врезался бус. Обошлось без жертв, но обе машины повреждены.

В Twitter MELOVIN сообщил, что у него после ДТП боль в голове и в колене. Вот как он прокомментировал инцидент:

"Со вторым рождением меня. Всем брют за мой счет! И такие поездки на такси бывают. Бусик врезался в нас возле "Эпицентра", ехал покупать подарки и игрушки на елку. Болит голова, болит колено, водителю крепкого здоровья, бывает всякое, хорошо, что живые... Куплю игрушки уже в Одессе".

Также MELOVIN опубликовал фото с места происшествия.

Реакция соцсетей

"Испугались мы конкретно, но главное, что ты цел. Сотый раз напишу – береги себя, ты очень нужен нам и этому миру, Мел"

"Хорошо, что все ок"

"Мел, береги себя. Знай, мы всегда рядом. Будь осторожен. Прижми Цитруса к себе, он тебя вылечит. Кошки все чувствуют. Выздоравливай и счастливого нового года"

"Хорошо, что обошлось без серьезных травм…"

Напомним, противники ЛГБТ-сообщества едва не сорвали концерт MELOVIN.

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