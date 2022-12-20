Они устроили митинг возле концертного зала.

Украинский музыкант MELOVIN 18 декабря дал сольный концерт в Киеве, однако его выступление оказалось под угрозой срыва. Противники ЛГБТ-сообщества устроили митинг прямо перед входом в концертный зал.

В руках они держали плакаты с надписями "ЛГБТ – уничтожение семьи". Причиной тому стало недавнее признание MELOVIN в том, что он - бисексуал.

К счастью, пострадавших в ходе акции протеста нет. Инцидент закончился лишь словесной перепалкой. Поэтому артисту все же удалось дать благотворительный концерт в поддержку ВСУ.

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Реация сети на митинг

"Это целевая аудитория Ирины Федишин, так что не удивительно"

"Я в шоке. Наверное, бывший MELOVIN насолить решил"

"Ну, что за средневековье?"

"Давно пора легализовать браки между лицами одного пола, и чтобы они могли усыновлять детей. Я думаю, что любому ребенку будет лучше в любящей семье, которая его сознательно выбрала, чем в детдоме"

MELOVIN совершил каминг-аут

MELOVIN совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля 2021-го. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ, поцеловал сначала девушку, а потом парня и развернул флаг ЛГБТ.

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