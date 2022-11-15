Российская певица Полина Гагарина планировала выступить в Алма-Ате (Казахстан) 14 февраля со своей программой "Обезоружена", но не судьба. Казахи отменили ее концерт из-за поддержки преступного режима Кремля, развязавшего кровопролитную войну в Украине.
Так, в сети начали появлятся анонсы с ее выступлением. Однако казахи раскритиковали организаторов события за то, что они пригласили путинистку.
Наверняка неизвестно - отменили или перенесли ее концерт, но ни на сайте организатора концертов, ни на сайте самой певицы этого анонса больше нет.
Как на это отреагировала сеть
- "Как известно, вслед за Александром Розенбаумом и Филиппом Киркоровым, публику "дружественного" Казахстана решила осчастливить и Полина Гагарина. Её участие в концерте, по случаю годовщины "присоединения" Крыма, который прошел 18 марта в "Лужниках", ясно показало в чьем гнезде поселилась эта "кукушка""
- "Гоните это зло из своей страны. Пусть своему бункерному гному поют"
- "Может деньги и не пахнут, но затея приглашения моральных уродов, пахнет и даже очень даже воняет... Ведь они поддерживают тварей и мразей, которые в прямом эфире призывают топить украинских детей, бомбить ТЭЦы, чтобы те замёрзли и остались без тепла и воды"
- "Турецкие помидоры с твердой шкуркой и протухшие яйца, а в середине концерта развернутый флаг Украины навсегда отвадят десант Zиганутых в нашу страну!"
- "Гагарина - явная звезда Z. Она же чуть ли не первое лицо всех этих концертов в честь войны"
Позиция Полины Гагариной относительно войны в Украине
С 24 февраля Полина Гагарина поддерживает полномасштабное российское вторжение. Она выступила на концерте в Лужниках, который российские власти устроили к восьмой годовщине аннексии Крыма.
Еще больше цинизма Гагариной добавил тот момент, что на сцене Лужников она исполнила песню, которая в 2012 году стала саундтреком к фильму "Севастополь", повествующем о событиях Второй мировой войны.