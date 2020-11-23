Операция назначена на завтра.

Павлу Прилучному, который накануне получил травму челюсти, предстоит операция.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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По данным канала, Прилучному диагностировали смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти. Актёр говорит, что он просто упал и ударился головой в Калининграде. После этого прилетел в Москву и сразу же поехал в больницу.

Сейчас Прилучный находится в отдельной палате в больнице имени Пирогова. После утреннего осмотра врачи приняли решение назначить ему операцию на скуловой области, которая должна пройти завтра.

Напомним, ранее сообщалось, что Павла Прилучного избили.

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Автор: УНИАН