По данным СМИ, у актера диагностирована травма головы, перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы.

Актер Павел Прилучный, известный по главной роли в сериале "Мажор" госпитализирован в больницу с серьезными травмами.

По данным ряда СМИ, у него перелом черепа, пишет агентство РИА Новости.

В то же время источник телеканала «360» заявил, что сильно избитый Прилучный находится в платном отделении травматологии.

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Осмотревшие артиста врачи вызвали полицию, которой Прилучный сказал, что на него напали, передает источник газеты «Комсомольская правда».

Сам же актер выложил в соцсети видео, на котором демонстрирует вид из окна больницы.

Ранее Telegram-канал "Курятник" сообщал, что у него диагностирована травма головы, перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы. Канал также приводит две версии произошедшего по одной из которых актера избили, а по другой - он неудачно упал.

Напомним, что имя Прилучного в последнее время на слуху из-за его предполагаемого романа со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.

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Автор: УНИАН