Его ввели в искусственную кому после передозировки наркотиками.

Сообщается, что российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев - настоящее имя) умер в больнице в Таиланде. В течение последней неделе ключевой "игрок" в андеграундном российском хип-хопе находился в искусственной коме. Тайские врачи ввели его в нее после отравления наркотическими веществами, пишет BBC.

"Подтвердила его бывшая жена. О госпитализации Паши Техника стало известно 27 марта. Тайские медики в больнице на Пхукете ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО, который все это время поддерживал циркуляцию крови в организме музыканта и другие жизненно необходимые функции", - пишет СМИ.

Также сообщается, что, из-за критического состояния рэпера, его было невозможно перевезти в РФ для последующего лечения. Врачи поставили сразу несколько диагнозов — пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и полиорганную недостаточность.

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Кроме того, в материале говорится, что его долго не отправляли в больницу, поэтому у него развилась бактериальная пневмония.

Что еще известно о Паше Технике

Еще в начале 2000-х годов Паша Техник был одним из основателей группы Kunteynir, которая продержалась не долго, хоть и повлияла на жанр андеграундного хип-хопа. В 2008 году группа перестала существовать, так как Пашу Технику посадили в тюрьму за связь с наркотиками.

Неоднократно его отправляли в реабилитационные центры, но безрезультатно. В 2023 году, после 7 месяцев в "рехабе", Паша Техник дал интервью, заявив, что сумел побороть зависимость. Однако вскоре вновь начал употреблять запрещенные препараты.

Ранее УНИАН сообщал, что для лечения Паши Техника требовалось 60 тысяч долларов.

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