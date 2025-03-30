Накануне распространилась информация, что артист умер. Его представители прокомментировали новость.

Паша - скандальный российский рэпер, известный своим эпатажным поведением, наркотической зависимостью и творчеством с использованием нецензурной лексики. 27 марта 2025 года его госпитализировали в Таиланде в больницу, из-за отравления, которое могла вызвать передозировка наркотиками.

Артист впал в кому. У него диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и повреждение почек. Уже на следующий день стало известно, что у него перестали функционировать легкие и начались проблемы с сердцем, из-за чего его подключили к аппарату ИВЛ.

29 марта пропагандистские СМИ распространили информацию о смерти Павла Ивлева (настоящее имя россиянина). Его родные уже прокомментировали новость и ответили, правда ли это.

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Что известно о состоянии Паши Техника

Его менеджер Марк в своем Telegram-канале сообщал, что после госпитализации артиста, ему нужна срочная операция, стоимость которой 60 тысяч долларов. Мужчина открыл сбор средств на хирургическое вмешательство. Как писали росСМИ, жизнь Паши Техника якобы не удалось спасти, из-за отмирания мозга.

Однако позже эту новость опровергла его другая менеджер. Она заявила, что рэпер, мол, "еще всех переживет". Девушка певца Кристина в своих соцсетях добавила, что рэпер жив, но его состояние критическое. Вероятно, рэпер до сих пор находится в коме, а работу его легких поддерживает аппарат ИВЛ.

Сейчас официальная причина такого состояния артиста - инфекция. Из-за нее была поражена большая часть его легких и почки, но его мозг функционирует полноценно. Правда, ходили слухи, что настоящей причиной того, что Ивлев оказался на грани жизни и смерти, стала передозировка наркотиками. Рэпер с 14 лет употребляет запрещенные вещества, из-за чего неоднократно лечился в рехабе, но каждый раз возвращался к зависимости.

Похожая ситуация была в 2022-м. Тогда он попал в больницу из-за передозировки. Россиянин впал в кому, но медики спасли его.

Кто такой Паша Техник

Ивлев - один из основателей андеграундной группы Kunteynir. Он родился в Москве в 1984 году. Одиозный рэпер получил славу благодаря своим скандальным выходкам и использованию в песнях нецензурной лексики. У россиянина были проблемы с законом. Он был лишен свободы на пять лет за хранение и распространение наркотиков.

После аннексии россиянами Крыма Паша Техник заявлял, что не будет выступать на полуострове. Однако в 2015 году он незаконно пересек границу Украины. Четкой позиции относительно войны рэпер не высказывал. Он молчаливо поддерживает путинский режим и нападение оккупационных войск на нашу страну. В 2018-м скандалист заявил, что ему запретили въезд в Украину. Об этом он, мол, узнал, когда пытался приехать в Украину и к своей теще.

Напомним, ранее 76-летнего короля Чарльза III госпитализировали. Причиной стали побочные эффекты из-за лечения рака, который обнаружили у монарха. Знаменитость пока отменил ближайшие мероприятия в Великобритании с его участием.

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