Илья подедился подробностями жизни с бывшей.

Популярный украинский певец Илья Парфенюк, выступающий под сценическим именем Parfeniuk, рассказал о шантаже от бывшей возлюбленной - блогерши Симбочки.

В ноябре 2024 года пара, которая постоянно показывала свои идеальные отношения в соцсетях, объявила о расставании. Исполнитель хитов "Провела екскурсію" и "Врубай" не любит говорить о личном, однако на днях в интервью Маше Ефросининой рассказал некоторые подробности их жизни с блогершей. В частности, он отметил, что у них часто случались ссоры и поэтому артист начал злоупотреблять алкоголем.

"Я начал очень много курить травы. Я очень закуривался, потому что мне становилось спокойнее. Она не была против этого, потому что я забивал х*р на моменты, которые меня не устраивали. Очень много пил", - отметил Парфенюк.

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Он также добавил, что в таком неадекватном состоянии его на камеру снимала Симбочка. По словам мужчины, блогерша его провоцировала на эмоции и об этом он сказал так:

"Она просто прятала телефон, включала камеру, выводила меня на эмоции, на какой-то конфликт, где я вел себя неадекватно, я кричал, рассказывал пьяный бред... Там нет лица, она делала это все специально так, чтобы я не видел... Я говорил ей плохие вещи".

Илья отметил, что ему стыдно за свое поведение, однако он не понимает до сих пор, зачем экс-возлюбленная так делала.

"Я себя не оправдываю. Я вел себя не по-мужски в эти моменты. И алкоголь меня также не оправдывает. Я мог не вестись на эти провокации, но поскольку я был еще не до конца сформирован психически и не так себя контролировал, как могу это делать сейчас, то немного наговорил непристойностей", - добавил певец.

К слову, сейчас экс-возлюбленные не могут найти общий язык. По словам Ильи, Симбочка угрожает показать эти компроматы публично и эмоционально реагирует на его новые отношения.

Что известно об отношениях Ильи и Симбочки

Летом 2023 года певец сделал предложение блогерше. А уже 31 марта следующего года у них родилась общая дочь, которую назвали Софией. Однако после появления ребенка, по словам артиста, у него угасли чувства. Экс-пара пыталась наладить отношения, но не получилось. Илья отмечает, что главной претензией Симбочки было то, что он мало времени проводил дома и не уделял время ей и дочери.

Напомним, ранее экс-невеста популярного украинского певца раскрыла причину их разрыва.

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