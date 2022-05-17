По словам Панина, от лишь дважды видел Дюжева в нормальном состоянии.

Российский актер Алексей Панин, осудивший войну в Украине, высказался о своем коллеге Дмитрии Дюжеве, который ранее призвал славить Россию стоя.

По словам Панина, чаще всего Дюжев или находится в образе, или кому-то угождает. Крайне редко его можно увидеть в нормальном состоянии.

"Мне повезло, два раза в жизни я видел Диму нормальным и настоящим. Один раз, когда мы обкурились у него в номере, в Волгограде, это как раз было на День победы. А второй раз когда он зашёл ко мне в театр, на спектакль и мы в антракте напились с ним водки. После я пошёл провожать его на поезд. Всё остальное время, он всегда был в образе или лизал кому-то з*дницу. Одно из двух", - написал Панин в Instagram.

Он добавил, что промолчал бы об этом, но выступление Дюжева на митинге в Санкт-Петербурге в поддержку российской агрессии против Украины его впечатлило, и не в очень хорошем смысле.

"Не стал бы об этом говорить, но в последнем своём выступлении Zа Россию, он превзошёл сам себя", - добавил актер.

Ранее УНИАН назвал топ-10 российских звезд, поддержавших Украину в войне.

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