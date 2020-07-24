"Я не боюсь сойти с ума": звезда Playboy позировала в купальнике на диване (фото)
19:27, 24 июля 2020Звезды
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Памела Андерсон опубликовала новое черно-белое фото.
Памела Андерсон показала новое эротическое фото / фото instagram.com/pamelaanderson
Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон не перестает делиться пикантными снимками со своими поклонниками.
Читайте также"Милая кукла": звезда Playboy подразнила сеть "горячим" фото из архиваНа этот раз модель в своем Instagram опубликовала новое черно-белое фото.
На снимке звезда Playboy лежит на диване в купальнике и в туфлях на шпильках.
«Просто лежу здесь… «Что-то всегда говорит мне, что я сойду с ума в следующий момент. Но я не схожу с ума и я не боюсь сойти с ума, потому что боязнь безумия будет означать, что мне придется цепляться за что-то», – отметила она в подписи к фото.
Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон взбудоражила сеть откровенной позой на коленях.
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