"Я не боюсь сойти с ума": звезда Playboy позировала в купальнике на диване (фото)

Памела Андерсон опубликовала новое черно-белое фото.

Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон не перестает делиться пикантными снимками со своими поклонниками.

Читайте также"Милая кукла": звезда Playboy подразнила сеть "горячим" фото из архиваНа этот раз модель в своем Instagram опубликовала новое черно-белое фото.

На снимке звезда Playboy лежит на диване в купальнике и в туфлях на шпильках.

«Просто лежу здесь… «Что-то всегда говорит мне, что я сойду с ума в следующий момент. Но я не схожу с ума и я не боюсь сойти с ума, потому что боязнь безумия будет означать, что мне придется цепляться за что-то», – отметила она в подписи к фото.

Ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон взбудоражила сеть откровенной позой на коленях.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram