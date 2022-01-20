Брак пары продержался всего год.

54-летняя американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон и ее муж - охранник Дэн Хейхерст - подают на развод.

Об этом пишет Rolling Stone.

Это шестой брак звезды, но Хейхерст стал ее пятым официальным мужем, ведь Андерсон дважды выходила замуж за одного и того же мужчину - кинопродюсера Рика Саломона.

Пара тайно обручилась в декабре 2020 года после нескольких месяцев бурного романа, но отношения дали трещину. По данным издания, Андерсон уже запустила процесс развода в родной Канаде.

"Памела любит так же искренне, как и живет", - рассказал изданию анонимный источник из близкого окружения звезды.

По словам источника, отношения звезды и ее пятого мужа были "пандемическим вихрем", который исчерпал себя. Актриса и ее бывший охранник уже не живут вместе.

Читайте такжеОбнародован трейлер сериала про Памелу Андерсон и Томми ЛиОтношения супругов завязались во время карантина. Некоторое время пара была неразлучна. Роман Андерсон и Хейхерста начался через семь месяцев после ее развода с голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Тогда экс-возлюбленная Хейтерста Керри публично обвинила Андерсон в том, что та разрушила ее семью. На то время женщина прожила с ним пять лет и воспитывала троих совместных детей.

Как сообщал УНИАН, ранее Памела Андерсон продала свой поместье в Малибу за 11,8 миллиона долларов.

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