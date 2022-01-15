За словами актора, його перший шлюб тривав недовго - 1,5 року.

Секс-символ украинского кино Тарас Цимбалюк назвал причину развода с первой женой Ангелиной. Ее он озвучил во время шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой.

"Мы с Ангелиной расстались через 1,5 года после нашей семейной жизни. Поскольку я понял, что я вообще не нагулялся, что это не мой человек, мы поспешили", - заявил актер сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная".

Также знаменитость рассказал, что он и не делал предложения Ангелине. Он утверждает, что за годы первого брака ничего хорошего в их отношениях не было.

"Я любовью это не могу назвать. Видимо, просто нужна была поддержка друг другу. В этой ситуации мы были жертвами после предыдущих отношений, которые искали поддержки в отношениях... Мы были абсолютно разные, я не чувствовал себя мужчиной, который тут голова", - заявил Цимбалюк.

Читайте такжеСекс-символа "Танцев со звездами" сломали нос (фото)По его словам, они поженились весной, а уже летом он понял, что это было зря. О разводе, говорит Тарас, заговорил первым он. "Ангелина говорит, может, это все наладится, давай с этими мыслями поживем отдельно... Мы разъехались и больше не съехались", - поделился актер.

Как сообщал УНИАН, Тарас Цимбалюк женился на своей девушке Тине в июле 2021 года. Пара встречалась три года, прежде чем оформить отношения официально. Избранница актера работает визажистом.

Напомним, в 2018-2019 годах Цимбалюк сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 сыграл Карпа Кайдаша в телесериале Натальи Ворожбит "Поймать Кайдаша", а через год принял участие в телепроекте "Танцы со звездами". Известен и по роли кузнеца Назара в сериале "Крепостная".

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