Этот особняк актриса приобрела за 1,8 миллиона долларов в 2000 году.

Известная голливудская актриса Памела Андерсон продала свой особняк в Малибу за 11,8 миллиона долларов.

Об этом пишет TMZ.

Звезда установила своеобразный рекорд, продав дом по 4 тысячи долларов за квадратный метр.

Сообщается, что актриса называла особняк "райским уголком" и изначально запросила за него 14,9 миллиона долларов, но в итоге цена была снижена.

Читайте также"Не вылезали из постели": Памела Андерсон дала первое интервью после шестой свадьбыНовым владельцем особняка стал генеральный директор и креативный директор Kreiss Furniture Лорен Крайсс.

Известно, что этот особняк Андерсон приобрела за 1,8 миллиона долларов в 2000 году. В доме – четыре спальни и четыре ванные комнаты. На крыше есть терраса с камином, а на территории размещен большой бассейн. Спроектировал его архитектор Филип Верточ.

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Автор: Катерина Шварц